"مصر" تأمل انفراجه قريبة لمعاناة الاسيران "الأخرس وشعيبات" المضربان عن الطعام

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن اتصالات على مستوى عالي أجرتها المخابرات المصرية مع (إسرائيل)، من أجل إنهاء معاناة الاسرى المضربين عن الطعام، داخل السجون.

وذكرت المصادر لمراسل "فلسطين اليوم" ، أن الوفد الأمني المصري تابع باهتمام ملف الاسرى المضربين مع الاحتلال من أجل انهاء معاناتهم، بحسب فضائية فلسطين اليوم.

ويخوض الأسيرين ماهر الأخرس اضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ (58) يوماً، رفضًا لاعتقاله الإداري، بينما يخوض الأسير عبد الرحمن شعيبات اضرابًا منذ (43) يوماً، وسط استمرار انتهاكات الاحتلال بحقهم.

وقال المصادر: إن "الوفد الأمني المصري أبلغه بأنهم يأملون انفراجه قريبة لمعاناتهم على ضوء الاتصالات والضغوط التي قام به الوفد مع المسؤولين الإسرائيليين".

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاسيرين "الأخرس وشعيبات" يُعانيان ظروف صحية خطيرة، بسبب طول فترة الاضراب.

وحمّل نادي الأسير، حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير الأسيرين الأخرس وشعيبات، بينما جدد مطالبته بضرورة التدخل العاجل للإفراج عنها، لاسيما مع استمرار انتشار الوباء بشكل متصاعد الأمر الذي يُشكل خطورة مضاعفة عليهما.

وقال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تحتجز في سجونها نحو (257) اسيرا من قطاع غزة، وهؤلاء يشكلون قرابة (5%) من اجمالي عدد الأسرى، أقدمهم الأسير ضياء الفالوجي والمعتقل منذ 28سنة والذي يُعتبر عميد أسرى القطاع.

واضاف: فيما يُعتبر الأسير فؤاد الشوبكي البالغ من العمر (81 عاما) والمعتقل منذ عام 2006، هو أكبرهم وأكبر الأسرى سنا ويُطلق عليه الفلسطينيون "شيخ الأسرى"، أما الأعلى حكماً فهو الأسير/ حسن عبد الرحمن سلامة، المعتقل منذ عام1996، والذي صدر بحقه حكماً بالسجن بالسجن المؤبد (48) مرة، بالإضافة الى (20) عاما.

واشار فروانة إلى وجود أسيرتين من قطاع غزة، وهما: نسرين أبو كميل (46عاما) من مدينة غزة، ومعتقلة منذ 18أكتوبر2015 ومحكومة 6سنوات، والأسيرة سمر أبو ضاهر(37عاما) من مدينة خانيونس، ومعتقلة منذ 6كانون أول2018 ومحكومة سنتان ونصف. وكلتاهما مريضتان وتشتكيان من الاهمال الطبي. وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت كل من أبو كميل وضاهر أثناء عبورهما معبر بيت حانون/ايرز في حادثتين منفصلتين.

وأوضح فروانة بأن (5) أسرى من قطاع غزة قد مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة، وواحد منهم معتقل منذ ما يزيد عن ربع قرن، وأن (27) اسيرا منهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأن (17) آخرين يقضون أحكاما بالسجن لسنوات تتراوح ما بين 25- وأقل من مؤبد.

واوضح فروانة بأن هؤلاء الأسرى موزعين على محافظات القطاع الخمس، كما هو موضح في الشكل البياني المرفق، وأن محافظة الشمال هي الأعلى حيث بلغت (24.1%)، يليها محافظة غزة وتشكل ما نسبته (22.2%)، ومن ثم محافظة خانيونس (20.6%)، ومحافظة الوسطى (18.3%)، وأخيرا محافظة رفح (14.8%)،.