رويترز: نتنياهو لم يعترض على بيع أسلحة متطورة للإمارات سراً لكنه رفضها علناً

كشفت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس كيفية صياغة "اتفاق مبدئي" على صفقة لبيع المقاتلة "أف-35" للإمارات، دون إثارة اعتراضات "إسرائيلية".

وذكرت الوكالة أن "الهدف هو التوصل إلى اتفاق أولي، قبل احتفال الإمارات بعيدها الوطني في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر"، لافتة إلى أن واشنطن وأبوظبي تأملان في التوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي على صفقة بيع "أف-35".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أكدت بداية الشهر الجاري في تقرير لها، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على خطة أمريكية لبيع الإمارات العربية المتحدة السلاح سرا، ولكنه أنكرها علنا.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن الخطة التي يدعمها البيت الأبيض، تشمل بيع أسلحة متقدمة قد تحرف الميزان العسكري في الشرق الأوسط، بما فيها طائرة التجسس الإلكترونية "إي إي 18جي غرولر".

وجاء في التقرير الذي أعده مارك مازيتي وإدوارد وونغ ومايل لافورغيا، أن نتنياهو لم يعارض في أحاديث خاصة خطة إدارة دونالد ترامب لبيع أسلحة متقدمة إلى الإمارات، رغم ما صدر عنه لاحقا أن "إسرائيل" تعارض الصفقة.

وبحسب مسؤولين صرحوا للصحيفة قالت إنهم على معرفة بالتفاصيل، فإن ترامب لم يحاول عرقلة الصفقة، بل كان يسعى حينها إلى تأمين اتفاقية تطبيع بين "إسرائيل" والإمارات.