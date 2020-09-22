انفجار كبير في جنوب لبنان

وقع انفجار كبير، ظهر اليوم السبت، في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، فيما لم تعرف أسباب وخلفيات الانفجار بعد بشكل رسمي.

وأفاد مستخدمو المنصات الرقمية، بأن انفجار وقع في بلدة عين قانا وأن المعلومات تتحدث عن انفجار قرب محطة محروقات.

انفجار في بلدة عين قانا جنوبي #لبنان

معلومات تتحدث عن انفجار قرب محطة محروقات pic.twitter.com/gQUlpnBSVa — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) September 22, 2020

وذكروا أن الانفجار خلف اضرار مادية كبيرة في المكان.

وحتى اللحظة لم تصدر السلطات اللبنانية أي تعليق رسمي حول تفاصيل الحادثة، ومعرفة خلفياته، والاضرار الناجمة عنه.







