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انفجار كبير في جنوب لبنان

  • فلسطين اليوم - لبنان
  • 15:45 - 22 سبتمبر 2020
انفجار (تعبيرية ) انفجار (تعبيرية )
تقارير
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وقع انفجار كبير، ظهر اليوم السبت، في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، فيما لم تعرف أسباب وخلفيات الانفجار بعد بشكل رسمي.

وأفاد مستخدمو المنصات الرقمية، بأن انفجار وقع في بلدة عين قانا وأن المعلومات تتحدث عن انفجار قرب محطة محروقات.

وذكروا أن الانفجار خلف اضرار مادية كبيرة في المكان.

وحتى اللحظة لم تصدر السلطات اللبنانية أي تعليق رسمي حول تفاصيل الحادثة، ومعرفة خلفياته، والاضرار الناجمة عنه.

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