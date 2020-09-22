انفجار كبير في جنوب لبنان

وقع انفجار كبير، ظهر اليوم السبت، في بلدة عين قانا جنوبي لبنان، فيما لم تعرف أسباب وخلفيات الانفجار بعد بشكل رسمي.
وأفاد مستخدمو المنصات الرقمية، بأن انفجار وقع في بلدة عين قانا وأن المعلومات تتحدث عن انفجار قرب محطة محروقات.
انفجار في بلدة عين قانا جنوبي #لبنان— Larissa Aoun (@LarissaAounSky) September 22, 2020
معلومات تتحدث عن انفجار قرب محطة محروقات pic.twitter.com/gQUlpnBSVa
وذكروا أن الانفجار خلف اضرار مادية كبيرة في المكان.
سماع دوي انفجار بين بلدتي #عين_قانا و #كفرفيلا جنوب لبنان. pic.twitter.com/L9TCTW1h9j— Fatima Kashakesh (@FatimaKashakes2) September 22, 2020
وحتى اللحظة لم تصدر السلطات اللبنانية أي تعليق رسمي حول تفاصيل الحادثة، ومعرفة خلفياته، والاضرار الناجمة عنه.