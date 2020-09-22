مصادر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": من المرجح الإعلان عن تحديد موعد فتح معبر رفح البري غدًا

أفادت مصادر لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرجح الإعلان غدا الاربعاء عن تحديد موعد فتح المعبر البري، بعد اغلاقه لمدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا داخل قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن الجانب المصري يشترط اجراء فحص كورونا لجميع المسافرين باتجاه مصر، وأن لعالقون القادمون من خارج الاراضي المصرية سيتم نقلهم مباشرة من المطار باتجاه المعبر .

من جهته، اكدت وزارة الصحة بغزة، أن رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة ا. وسيم مشتهى تواصل مع وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش حول آلية حصول المسافرين عبر معبر رفح البري على افادة فحص فيروس كورونا.

وأوضحت أن وزارة الصحة ستجري فحص PCR لفيروس كوفيد 19 للمسافرين الى جمهورية مصر العربية حسب كشوفات وزارة الداخلية وسيكون الفحص قبل 48 ساعة من التاريخ المحدد للسفر.

وبيّنت أن المسافرين سيستلموا تقرير نتيجة الفحص" في صالة المغادرة في معبر رفح، وانها ستوفر مراكز لسحب العينات في كل محافظة وسيتم الاعلان عن تلك المراكز في الوقت المناسب.

وأشارت الوزارة، إلى أن التكلفة الاساسية للفحص الواحد هي 30 دولار وجاري دراسة تحصيل الرسوم من عدمه للراغبين في السفر، وأن العالقون القادمون من خارج الاراضي المصرية سيتم نقلهم مباشرة من المطار باتجاه المعبر .