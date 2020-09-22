ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

استكمال صرف ملحق المتضررين

الاتصالات: بدء إرسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة القطرية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:24 - 22 سبتمبر 2020
صرف المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة صرف المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، بدء ارسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة القطرية (100 دولار)، تضمن موعد ومكان صرف المساعدة، وهي استكمال لصرف ملحق متضرري "كورونا".

وأكدت وزارة الاتصالات، أنه بدء ارسال رسائل نصية للمستفيدين بموعد ومكان صرف المساعدة.

وذكرت عبر موقعها الإلكتروني، أن توزيع المنحة سيكون من خلال فروع البريد في محافظات القطاع، ومعارض وكلاء شركة جوال والوطنية المعتمدين.

الجدير ذكره، أن وزارة الاتصالات أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر الجاري، أنه "سيتم استكمال صرف ملحق متضرري كورونا لـ 7000 مستفيد وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 23.24 /9/2020 في جميع مكاتب البريد من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساء".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات