"مباحث كورونا" تغلق 332 محلاً ومنشأة مخالفة لتعليمات إجراءات الوباء

اعلنت "مباحث كورونا" التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني غزة، اليوم السبت، مهامها في متابعة مخالفي اجراءات مواجهة "كورونا" في كافة محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية:

وأغلقت "مباحث كورونا"، 332 محلاً ومنشأة مخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة، بينما أوقفت 76 من أصحاب المحال، وحررت تعهدات بحقهم لعدم تكرار المخالفة.

وأوقفت 81 مواطناً بعدما أن خرقوا قرار حظر التجوال، إضافة إلى انها أنهت 24 تجمعاً محظوراً مخالفاً لإجراءات السلامة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، تسجيل (45) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، بعد اجراء فحوصات لـ 1949 ، ليبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2445 اصابة منها.

وبينت الصحة خلال تقريرها اليومي انه تم تعافي 95 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، في حين يوجد 1780 حالة نشطة في قطاع غزة ، و648 عدد المتعافين ، و17 حالة وفاة.