ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

"مباحث كورونا" تغلق 332 محلاً ومنشأة مخالفة لتعليمات إجراءات الوباء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:43 - 22 سبتمبر 2020
حظر التجوال في غزة حظر التجوال في غزة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اعلنت "مباحث كورونا" التابعة لوزارة الداخلية والامن الوطني غزة، اليوم السبت، مهامها في متابعة مخالفي اجراءات مواجهة "كورونا" في كافة محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية:

وأغلقت "مباحث كورونا"، 332 محلاً ومنشأة مخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة، بينما أوقفت 76 من أصحاب المحال، وحررت تعهدات بحقهم لعدم تكرار المخالفة.

وأوقفت 81 مواطناً بعدما أن خرقوا قرار حظر التجوال، إضافة إلى انها أنهت 24 تجمعاً محظوراً مخالفاً لإجراءات السلامة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم، تسجيل (45) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، بعد اجراء فحوصات لـ 1949 ، ليبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2445 اصابة منها.

وبينت الصحة خلال تقريرها اليومي انه تم تعافي 95 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، في حين يوجد 1780 حالة نشطة في قطاع غزة ، و648 عدد المتعافين ، و17 حالة وفاة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات