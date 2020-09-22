وسم #رايحين_عجهنم.. يمتعض الأوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان

أطلق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وسم "رايحين_عجنهم" وذلك بعدما وصف رئيس لبنان، ميشال عون، في مؤتمر صحفي، أمس، الأوضاع العامة في البلاد حال لم تتشكل الحكومة الجديدة، المكلف بها مصطفى أديب.

وتصدر الهاشتاغ "رايحين_عجهنم" قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" في لبنان، وتعود قصته عندما سألت صحفية عون، في المؤتمر: "لوين رايحين" في حال عدم توافق الفرقاء على تشكيل الحكومة؟، فأجابها: "طبعا عجهنم"، في إشارة منه بأن وضع لبنان سيزداد سوءًا.

هل يوجد رئيس بالعالم يتكلم بهذه اللغة الهابطة ؟! #رايحين_عجهنم pic.twitter.com/Mi5QwEB20h — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) September 21, 2020

وتداول نشطاء مقطع عون على المنصات الرقمية، وأرفقوه بعبارات غاضبة ومستنكرة.

لوسيان بورجيل علق على فيديو عون، قائلاً "أشرفلك تقدم استقالتك قبل ما تقول #رايحين_عجهنم وأنت قائد الباخرة. بس ما في شرف (لكنّك بلا شرف)".

المستخدم الياس هانكاش غرد على وسم #رايحين_عجهنم، على "تويتر": "نحنا شعب بدّه يعيش حياة حلوة، سهلة بدولة متطورة وعصرية، يلّي فشلت هالطبقة السياسية تحقيقه".

وكتبت جويس: "لي أصلا نحن وين؟ هلق اذا #رايحين_عجهنم من نوع آخر روح وحدك بشرفك نحنا ما بدنا احترقنا".

بينما قال رامي القاضي" لا داعي للهلع".

#رايحين_عجهنم

بما انه رئيس لبنان فهو من سيتقدم الشعب الى جهنم — rashi77 (@rashi771) September 21, 2020

وتعاني الدولة اللبنانية منذ شهور، أزمة اقتصادية صعبة للغاية، وسط غياب شبه رسمي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية، في ظل عدم تشكيل حكومة متوافقة من جميع الأطراف.

وشهدت الدولة منذ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية عارمة في بيروت، تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية، وطرد الطبقة الحاكمة "الفاسدة".

وفي المؤتمر، اقترح عون "إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات وعدم تخصيصها لطوائف محددة، بل جعلها متاحة لكل الطوائف، فتكون القدرة على الإنجاز، وليس الانتماء الطائفي، هي المعيار في اختيار الوزراء".

وأعلن المكلف في تشكيل الحكومة الجديدة مصطفى أديب، الخميس الماضي، أنه اتفق مع عون على "التريث وإعطاء المزيد من الوقت" لمشاورات تشكيل الحكومة..

اشرفلك تقدم استقالتك قبل ما تقول #رايحين_عجهنم وانت قائد الباخرة.

بس ما في شرف. — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) September 21, 2020

لأ فخامة الرئيس، ما بدنا نكون #رايحين_عجهنم...



نحنا شعب بدّه يعيش حياة حلوة، سهلة بدولة متطورة وعصرية، يلّي فشلت هالطبقة السياسية تحقيقه...

ولكن في جيل جديد واعي، نضيف وكله عزيمة لبناء #لبنان_الجديد كلنا حلمنا فيه! pic.twitter.com/u64tP4nrWr — Elias Hankach (@EliasHankach) September 21, 2020