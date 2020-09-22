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قوات الاحتلال تعتقل شابًا من غزة بزعم تسلله نحو الداخل المحتل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:37 - 22 سبتمبر 2020
قوات الاحتلال شمال قطاع غزة قوات الاحتلال شمال قطاع غزة
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابًا فلسطينيًا، بزعم تسلله السياج الفاصل من قطاع غزة، اتجاه البلدات المحتلة.

وأفاد الاعلام العبري، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب شمال قطاع غزة، مشيرةً إلى ان الجنود لم يعثروا بحوزته على أي سلاح.

وقال المتحدث باسم جيش الاحـتـلال: "اعتقلت قوة عسكرية قبل قليل فلسطيني تسلل عبر السياج الفاصل شمال قطاع غزة، لم يتم ضبط سلاح بحوزته ويتم التحقيق معه في المكان".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عشرات الشبان عند السياج الفاصل مع قطاع غزة، بدعوى محاولة التسلل نحو مستوطنات "الغلاف".

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