معروف:ننتظر تحديد الجانب المصري موعد فتح المعبر

توقع سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الثلاثاء 22/9/2020 ، فتح معبر رفح البري مجددًا الأسبوع القادم وننتظر تحديد الجانب المصري الموعد الفعلي ، مشدداً على انه حال وجود أي مستجدات فيما يتعلق بمعبر رفح وتفاصيل المغادرة يتم نشرها عبر الجهات الرسمية فقط.

وبين معروف خلال تصريحات لإذاعة القدس الى انه تم فتح معبر رفح خلال فترة الإغلاق 4 مرات في إطار تخفيف الأعباء وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال معروف ان الجانب الفلسطيني أتم الاستعدادات اللازمة والإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا ولا سيما الحجر الصحي للعائدين.

أوضح معروف ان الجانب المصري طلب تزويد المغادرين من غزة بنتيجة فحص كورونا، مشيراً الى ان وزارة الصحة اجتهدت بوضع آلية تضمن حصول كل فرد يريد المغادرة على نتيجة الفحص الخاصة به على أن لا تتجاوز فترة زمنية 48 ساعة من تاريخ وصوله إلى الصالة المصرية.

ونفى معروف الحديث عن فرض رسوم على إجراء الفحص، وما أثير هو القيمة الفعلية للفحص المخبري، بمعنى أن هذا الفحص سريع وغير عادي تخرج نتيجته خلال ساعات ولا يحتاج 24 ساعة كباقي الفحوصات.

وأضح ان إعلان الفحص عبر شركات السياحة أُسيء فهمه، حيث أن قيمة الفحص تكلفته 30 دولارًا، وليس رسوم تم فرضها من وزارة الصحة ، معتبراً ان هناك طروحات قدمتها بعض الجهات مفادها أن يقوم المواطن بتحمل تكلفة جزء من الفحص، لكن هذا الأمر لم يناقش حتى اللحظة.

وبشأن الحالة الوبائية في القطاع قال معروف "نحن حاليًا في مرحلة التدرج الحذر للسماح لقطاعات المجتمع بإعادة العمل وفق إجراءات السلامة وفق الحالة الوبائية لكل منطقة ، مشدداً على ان المعطيات الصحية التي توفرها فرق التقصي هي العامل الاساس لاتخاذ أي إجراءات مستقبلية على صعيد المناطق السكانية.

واعتبر معروف ان التزام المواطنين هو الأساس في نجاح المجتمعات في مواجهة فيروس كورونا ، مشيراً الى ان ضمان الالتزام بإجراءات الوقاية التي أقرتها الصحة يقع على عاتق أصحاب المنشآت التي أعيد فتحها ووعي المواطن بتعليمات السلامة ومتابعة الفرق الحكومية ميدانيا.