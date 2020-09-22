صحة غزة تحذر من نقص حاد في المواد المخبرية الخاصة بـ"كورونا"

حذر د.أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 22/9/2020، من نقص حاد في المواد المخبرية الخاصة بفحص كوفيد 19 في المختبر المركزي.

وقال د. القدرة في تصريح صحفي:" وصلنا الى مرحلة صعبة من نقص المواد المخبرية الخاصة بفحص كوفيد 19 في المختبر المركزي، حيث أن المواد التشغيلية الخاصة بالجهاز المخبري المستلم من اللجنة القطربة ستنفد خلال الساعات القادمة وستنخفض قدرة المختبر على اجراء فحص كوفيد19 الى النصف."

وأوضح د. القدرة، أنه في حال توقف اجراء فحص كوفيد 19 سينعكس ذلك سلباً على استمرار متابعة الخارطة الوبائية وفحص المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع، كما سيكون له تداعيات خطيرة على الجهود التي نقوم بها لمواجهة الوباء.

وأضاف:"نعاني نقصاً حاداً في 65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم مما سيؤثر على الفحوصات الأخرى التي يحتاحها مرضى كوفيد 19."

وطالب د. القدرة، كافة الجهات المحلية والاقيليمية والدولية الى انقاذ الوضع الصحي والتدخل الفوري لتلبية احتياجاتنا المخبرية والدوائية الطارئة لمواجهة الجائحة.