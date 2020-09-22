الجهاد:اعتقال الشيخ نخلة محاولة لعزل القيادات الوطنية عن المشهد السياسي

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 22/9/2020، أن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للقيادي الشيخ سعيد نخلة، "محاولة يائسة لإرهاب أبناء شعبنا وعزل القيادات الوطنية المؤثرة عن المشهد السياسي والحراك الوطني لتوحيد الموقف والفعل الفلسطيني في مواجهة العدوان والضم والتطبيع والحصار".

وقالت الحركة في تصريح صحفي وزعه مكتبها الإعلامي:"إن الشيخ سعيد نخلة أسير محرر لم تنل منه مرات الاعتقال ولا سنوات الأسر الطويل ، وهو من الشخصيات الوطنية الوازنة والفاعلة في ساحة العمل الوطني ومن القيادات الواعية بحجم المسؤولية ويتحمل الصعاب في أشد اللحظات رغم مرضه".

وحملت الجهاد الإسلامي الاحتلال المسؤولية عن أي أَذى يتعرض له الشيخ سعيد نخلة الذي يعاني من أمراض مزمنة.

وأكدت أن الرد على هذه السياسات العدوانية الصهيونية يستوجب التمسك بالموقف الوطني الموحد والمستند للإجماع الشعبي والوطني في التصدي لمخططات الاحتلال وإجرامه.

وكانت زوجة الشيخ نخلة قد ذكرت في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قوةً كبيرةً من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل وطلبوا من زوجها استبدال ملابسه لاعتقاله، وطالبوا منه احضار ملفه الطبي والدواء الذي يتناوله، وبحسب الزوجة فقط أصر الضابط على الحصول على أخر ملف طبي له.

وخلال اعتقاله، أستدعى الضابط ابنه "يحيى" وقام بالتحقيق معه قبل اعتقال والده، وأعلمه أن عليه مقابلة المخابرات الاحتلال حال استدعائه.

وبحسب الزوجة، فإن الشيخ نخلة يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأثار ذبحة صدرية سابقة، وهو ما يزيد من قلق العائلة على صحته وخاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا في السجون.