شمالي: ندرس آلية لإيصال الكتب لطلبة غزة واذا سمحت الظروف سنعود للدراسة بعدد مخفض

أكد ماتيس شمالي مدير عمليات "الاونروا" اليوم الثلاثاء 22/9/2020 ، انه لا قرار بشأن العملية التعليمية حتى اللحظة ، وان الأولوية حول آلية إيصال الكتب المدرسية للطلبة، مشيراً الى ان فرق التعليم تعمل بشكل مكثف لإيجاد طريقة لإيصال الكتب حالياً .

وقال شمالي خلال مقابلة مع إذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" اذا سمحت الظروف سنقوم بإرجاع الطلبة بأعداد مخفضة ومجموعات ، على ان يتم التعليم جزء منه في المدرسة وجزء في المنزل ، ولكن كل هذة الامور يتم بحثها حالياً ولم يتم اتخاذ قرار بعد .

وبشان آلية عمل الاونروا منذ ظهور الفيروس في قطاع غزة ، قال شمالي: انه ومنذ ظهور

"كورونا" في قطاع غزة ، طبقنا ما قامت به السلطات المحلية بإغلاق مؤسساتنا لفترة محدودة ، ولكن بقينا بتوفير الرعاية الاولية عبر الهاتف ، وبعد أيام قليلة عودنا للعمل بتوزيع الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة الي منازلهم لأنه امر مهم لحياتهم ، لتعود العيادات في ال26 من اغسطس بفتحتها لإستقبال المرضى "غير مزمنة" والحوامل والتطعيمات .

وتابع : في ال26 من اغسطس بدأنا بعملية نظافة المخيمات ، ومنذ 3 أسابيع تم البدء بتوزيع المساعدات الغذائية ، معتبراً ان الانتقادات التي توجه للأونروا بشأن بطء التوزيع غير مبر كوننا نعلم لتطبيع إجراءات الوقاية المواطنين والعاملين لدينا ...يتبع