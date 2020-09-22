القيادي شهاب: اعتقالُ الشيخ نخلة محاولةٌ بائسةٌ لارهاب شعبنا وعزل قياداته الوطنية

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 22/9/2020، أن اعتقال القيادي في الحركة بالضفة المحتلة الشيخ سعيد نخلة من منزله في مخيم الجلزون شمال مدينه رام الله، محاولة بائسة لارهاب شعبنا وعزل القيادات الوطنية.

وأوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اعتقال الشيخ نخلة محاولة يائسة لارهاب أبناء شعبنا وعزل القيادات الوطنية المؤثرة عن المشهد السياسي والحراك الوطني لتوحيد الموقف والفعل الفلسطيني في مواجهة العدوان والضم والتطبيع والحصار .

وبين القيادي شهاب، أن الشيخ نخلة أسير محرر لم تنل منه مرات الاعتقال ولا سنوات الأسر الطويل، وهو من الشخصيات الوطنية الوازنة والفاعلة في ساحة العمل الوطني وهو من القيادات الواعية بحجم المسوولية ويتحمل الصعاب في أشد اللحظات رغم مرضه.

وحمل القيادي شهاب، الاحتلال المسؤولية عن أي أَذًى يتعرض له الشبخ سعيد نخلة الذي يعاني من أمراض مزمنة .

وكانت زوجة الشيخ نخلة قد ذكرت في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قوةً كبيرةً من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل وطلبوا من زوجها استبدال ملابسه لاعتقاله، وطالبوا منه احضار ملفه الطبي والدواء الذي يتناوله، وبحسب الزوجة فقط أصر الضابط على الحصول على أخر ملف طبي له.

وخلال اعتقاله، أستدعى الضابط ابنه "يحيى" وقام بالتحقيق معه قبل اعتقال والده، وأعلمه أن عليه مقابلة المخابرات الاحتلال حال استدعائه.

وبحسب الزوجة، فإن الشيخ نخلة يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأثار ذبحة صدرية سابقة، وهو ما يزيد من قلق العائلة على صحته وخاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا في السجون.