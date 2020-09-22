مالية رام الله: نسعي لتوفير 50% من رواتب الموظفين

أكدت وزارة المالية برام الله اليوم الثلاثاء 22/9/2020، سعيها لسداد 50% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول الجاري بحد ادناه 1750 شيكل مع بداية الشهر القادم.

وكانت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت تصريحات حول أموال المقاصة وصرف الرواتب والحصول على قروض من جهات خارجية.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أن أي تغيير على هذه المعطيات سيتم إعلام الموظفين بها مباشرة من خلال صفحة وزارة المالية الرسمية.

وشددت على أن معلومات لم تصدر رسمياً من خلال وزارة المالية فيما يخص أموال المقاصة والرواتب تعتبر مضللة وغير دقيقة، منوهةً إلى ضرورة عدم اعتمادها وتناقلها.