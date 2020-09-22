وزيرة الصحة : فحوصات "كورونا" في الضفة تكفي لـ3 أيام فقط ونسعى لترشيد الفحص

أكدت وزيرة الصحة د. مي كيلة اليوم الثلاثاء 22/9/2020 ، ان فحوصات كورونا "كتات" تكفي لثلاثة أيام فقط ، ونخشى من انتهائها وخاصة ان هناك صعوبة في إدخالها بالرغم من إرساء عطاءات لعدد من الشركات .

وعبرت الوزيرة كيلة خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" وتابعته وكالة فلسطين اليوم عن أملها ان يتم ادخال الفحوصات غداً الاربعاء قبل انتهائها، مشيراً الى انه في مرة سابقة وعند انتهاء الفحوصات تعرضت 100 ألف عينة للتلف .

وبالنسبة لقطاع غزة ، قالت كيلة ان تم توفير 20 ألف مسحة من منظمة الصحة العالمية ، الا ان الكميات غير كبيرة وهناك قصور في أعداد المسحات في غزة والضفة .

واوضحت الوزيرة انه سيتم عمل ترشيد في الفحص ، ولن يتم اجراءه للجميع ، انما للمخالطين من الدرجة الاولى فقط .