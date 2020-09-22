إطلاق نار على أراضي المواطنين شرق خانيونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاق النار تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية شرقي بلدة عبسان الجديدة، النار تجاه المزارعين المتواجدين في أراضيهم المحاذية للسياج الأمني؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان خشية على حياتهم.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت النار كذلك تجاه رعاة أغنام شرقي بلدة الفخاري شرقي المحافظة؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.

ويتعرض المزارعون ورعاة الأغنام لاعتداءات مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، على طول السياج الأمني الشرقي والشمالي للقطاع.