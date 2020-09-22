الاحتلال يعتقل القيادي في الجهاد"سعيد نخلة" بعد مداهمة منزله في مخيم الجلزون

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الثلاثاء22/9/2020 القيادي في حركه الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الشيخ "سعيد نخلة" من منزله في مخيم الجلزون شمال مدينه رام الله.

وقالت زوجته لـ"فلسطين اليوم"، إن قوه كبيره من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل وطلبوا من زوجها استبدال ملابسه لاعتقاله، وطالبوا منه احضار ملفه الطبي والدواء الذي يتناوله، وبحسب الزوجة فقط أصر الضابط على الحصول على أخر ملف طبي له.

وخلال اعتقاله، أستدعى الضابط أبنه "يحيى" وقام بالتحقيق معه قبل اعتقال والده، وأعلمه أن عليه مقابلة المخابرات الاحتلال حال استدعائه.

وبحسب الزوجة، فإن الشيخ نخلة يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأثار ذبحة صدرية سابقة، وهو ما يزيد من قلق العائلة على صحته وخاصة في ظل إنتشار فيروس كورونا في السجون.