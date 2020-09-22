إصابة شاب ومواجهات ومداهمات واعتقالات في مدن الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحام لمدن الضفة المحتلة تخللها اعتقال عدة شبان، فيما أصيب شاب برصاصة في ساقه، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بمخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب فيصل أبو سرية أصيب بعيار ناري، والعشرات بحالات اختناق أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، كما تم واعتقال 4 شبان وهم، عبادة الغول، ومحمد زبيدي، وصدام ابو ارميلة، ومحمد الغزاوي بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس وبلدة العيساوية وبيت لحم، فيما اندلعت مواجهات في بيرزيت .

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ ابو عيشة من منطقة عسكر البلد والشاب صفوان الصدر من شارع هواش بالجبل الجنوبي بنابلس.

واعتقل جنود الاحتلال ثلاث شبان من قرية العيسوية وانسحبت من طريق حبايل العرب المدخل الشمالي للقرية .

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وهم: محمد زياد العتيق من مخيم عايدة شمالا، واسيد حسن الورديان (30 عاما) من منطقة جبل هندازة شرقا، وحسام محمد الشيخ (30عاما) من قرية مراح رباح جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واقتحمت قوة للاحتلال فجرا بلدة بير زيت مجددا بعد سويعات من اقتحامها ليلا والشروع بمصادرة مركبات للمواطنين.