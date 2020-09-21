قناة عبرية تكشف: ممثلية "إسرائيلية" في المنامة منذ 10 سنوات

كشف تقرير صحافي نشرته القناة العبرية 11، مساء اليوم الاثنين، أن "إسرائيل" كانت قد افتتحت في بداية العقد الماضي مكتبا لتعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية في العاصمة البحرينية، المنامة.

وذكرت القناة، أن الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" سمحت بالنشر حول هذا الشأن، بعد توقيع اتفاق التطبيع مع البحرين برعاية أميركية في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء الماضي.

ولفتت، إلى أن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" تخطط لإنشاء سفارة مستقبلية في المنامة على أساس هذه الممثلية.

وبحسب القناة، فإن المكتب عمل على دفع المصالح الاقتصادية والسياسية "الإسرائيلية" في البحرين ومنطقة الخليج، وأن نشاط الممثلية تسارع مع تقدم التطبيع بين إسرائيل والبحرين وخروجه إلى العلن.