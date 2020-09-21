6 اصابات اثر انفجار سخان مياه داخل شقة سكنية في رام الله

أعلنت مصادر طبية مساء اليوم الاثنين اصابة 6 مواطنين بحروق، جراء انفجار سخان مياه أدى إلى تسرب غاز ونشوب حريق في شقة سكنية، بمنطقة عين المصباح في مدينة رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 6 مواطنين أصيبوا بحروق من الدرجتين الأولى والثانية جراء الحادثة، من بينهم سيدة حامل، مشيرة إلى أن طواقمها التي هرعت إلى المكان، قدمت الإسعاف الأولي للمصابين ونقلتهم للمستشفى.

وأكدت مصادر محلية أن الانفجار تسبب بأضرار مادية في الشقة السكنية، موضحا أن قوات من الأجهزة الأمنية وصلت إلى المكان على وجه السرعة، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.