النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقات في 186 قضية

أكدت النيابة العامة مساء اليوم الاثنين انها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في 186 قضية.

و أوضحت النيابة أن من بين القضايا التي فتحت تحقيقات بها، 56 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و 35 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

و بينت أنه تم فتح40 قضية أخرى تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و 55 قضية أخرى تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

و اشارت النيابة العامة الى انها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

و عمدت النيابة العامة ايضا إلى توقيف 45 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

و أكدت بأن الإجراءات بحق الاخرين تمت دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.