إيقاف مرتضى منصور لـ 6 مباريات وتغريمه ماليا

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 6 مباريات وتغريمه 200 ألف جنيه.

جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي على الانترنت، عقب اجتماع أعضائه برئاسة سيد بنداري.

وكانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، قد تقدمت بشكايتين ضد رئيس الزمالك لما بدر منه تجاه لجنة الانضباط، التي قررت في وقت سابق تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه، بسبب تصريحات أدلى بها ضد التحكيم.

وسبق لمرتضى منصور أن هاجم اللجنة الخماسية، بسبب الإصرار على استكمال بطولة الدوري، رغم ظهور عدة إصابات في صفوف الزمالك منذ العودة بعد جائحة كورونا.