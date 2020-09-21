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الصحة بغزة: تكلفة فحص كورونا للمسافرين 30 دولار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:50 - 21 سبتمبر 2020
جهاز فحص كورونا في المانيا.JPG جهاز فحص كورونا في المانيا.JPG
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، أنه وبعد التواصل بين رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر في قطاع غزة وسيم مشتهى مع وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش حول آلية حصول المسافرين عبر معبر رفح البري على إفادة فحص فيروس كورونا، فقد تقرر أن تجري الوزارة فحص PCR لفيروس كوفيد 19 للمسافرين الى جمهورية مصر العربية حسب كشوفات وزارة الداخلية وسيكون الفحص قبل 48 ساعة من التاريخ المحدد للسفر، وأن المسافر سيستلم تقرير نتيجة الفحص" في صالة المغادرة في معبر رفح.

,وأوضحت الوزارة أنها ستوفر مراكز لسحب العينات في كل محافظة وسيتم الإعلان عن تلك المراكز في الوقت المناسب. وأن تكلفة الفحص للشخص الواحد ستكون 30 دولار وجاري دراسة تحصيل الرسوم من عدمه للراغبين في السفر.

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