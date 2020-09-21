الصحة "الاسرائيلية" تعلن دخول المستشفيات في حالة طوارئ

أعلنت وزارة الصحة "الاسرائيلية" اليوم الاثنين دخول المستشفيات في حالة طوارئ، و ذلك في أعقاب الحالة الخطيرة وما رفقه من ارتفاع بأعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

و أفادت القناة العبرية الـ 12، بأن مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلم المستشفيات بالدخول في حالة الطوارئ، وطالبهم بوقف كل العمليات والنشاطات غير الملحّة.

يأتي هذا في أعقاب دخول "إسرائيل" حالة خطيرة من أعداد المصابين بوباء "كوفيد-19" يوميا، بالإضافة الى تزايد عدد الحالات الخطرة والتي تحتاج إلى أجهزة تنفس.

من جهته، أصدر وزير حرب الإسرائيلي، بيني غانتس تعليماته بافتتاح مستشفى ميداني يستوعب 200 سرير مخصص لمرضى كورونا، وذلك عقب تكدس المستشفيات بالمرضى.

وذكرت معطيات وزارة الصحة، اليوم، أن أكثر من مليون شخص دخلوا إلى حجر صحي، منذ تموز/يوليو الماضي، بعد أن خالطوا مريضا بت "كوفيد-19".

وسُجلت 2565 إصابة جديدة بالوباء، أمس، بعد إجراء 24,449 فحصا.

وارتفع عدد المرضى في حالة خطيرة إلى 643 مريضا، بينهم 170 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، بينما حصيلة الوفيات 1256، فيما سجلت إسرائيل قبل ايام رقماً قياسياً بتخطي عدد الإصابات المسجلة في يوم واحد 5500 إصابة.

وأصيب بالمرض منذ بداية الجائحة 188,427 شخصا ووصل عدد الإصابات النشطة بالفيروس حاليا 51,180 شخصا. وذلك وفقا لمعطيات نشرت الوزارة صباح اليوم.