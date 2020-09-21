عاهل البحرين يعتبر اتفاق العار مع "إسرائيل" انجازا تاريخيا

اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الإثنين، أن اتفاق التطبيع مع "إسرائيل" إنجازا تاريخيا يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وقال عاهل البحرين إن "التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم".

وأضاف خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء البحريني،: "توقيع إعلان تأييد السلام الذي جرى في واشنطن مؤخراً جاء انطلاقاً من رؤية البحرين لإقامة السلام الشامل واعتباره خيارًا استراتيجيًا لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". وفق وكالة الأنباء الرسمية "بنا".

وتابع: "من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة".

والأسبوع الماضي، وقّعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع "إسرائيل" في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية عامة والفلسطينية خاصة التي وصفت الاتفاقين بالخيانة للقضية الفلسطينية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.