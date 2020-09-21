حماس والجهاد: العقوبات الامريكية على إيران وقحة و تدلل على البلطجة

أدانت حركتا الجهاد الاسلامي و حماس فرض العقوبات الامريكية على ايران، و التي اعلن عنها اليوم الرئيس الامريكي، دونالد ترامب.

و أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب أن "الادارة الامريكية هي ادارة وقحة ولا تسعى الى تعزيز الاستقرار في العالم بل الى تقويض الجهود الهادفة الى تخفيف التوتر في العالم .

وقال شهاب في تصريحات صحفية أن "العقوبات الامريكية على ايران هي عقوبات تعبر عن البلطجة الامريكية وخطوة تتناقض مع القوانين الدولية وتختلف عن تطلعات ورغبات الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي".

وتابع: "كل دول العالم رفضت العقوبات على ايران وجميعها تعتبر السياسات الامريكية رعناء لا تتسم بالحكمة ولا المسؤولية".

من جهته اعتبر القيادي في حركة حماس، اسماعيل رضوان أن العقوبات الامريكية على ايران تأتي في سياق عدوان جديد على إيران و محور المقاومة و خدمة المشروع الصهيو-امريكي في المنطقة، لتطبيق "صفقة القرن".

و أشار رضوان الى أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تتعرض لهذه العقوبات لانها تدعم قوى المقاومة، مشدداً على أن هذه العقوبات لن تفلح في وقف دعم ايران في دعم القضية الفلسطينية و المقاومة.

و جدد القيادي في حركة حماس تأكيده على وقوف حركته الى جانب ايران في وجه هذا العدوان الامريكي، محذرا الاحتلال و الادارة الامريكية من مغبة استمرار الحصار و العدوان ضد ايران الشقيقة.

يذكر بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع اليوم الاثنين، على مرسوم بفرض عقوبات اقتصادية على أي جهة تسهل توريد أسلحة غير نووية لإيران، حسبما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن العقوبات تشمل وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم.

كما قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن بلاده فرضت عقوبات وإجراءات جديدة لتقييد الصادرات، تستهدف 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.