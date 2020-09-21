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الاحتلال يخطر بوقف البناء في مزرعة لتربية الدواجن وجدران استنادية شمال بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 18:47 - 21 سبتمبر 2020
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أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف البناء في مزرعة صغيرة لتربية الدواجن وجدران استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في قرية الولجة ابراهيم عوض الله، في تصريح صحفي، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة شمالا، وأخطرت بوقف البناء بمزرعة لتربية الدواجن يملكها المواطن وليد أبو خيارة، وجدران استنادية للمواطن ناصر شحادة.

يذكر أن منطقة عين جويزة في قرية الولجة تتعرض الى هجمة استيطانية منظمة، تخللها هدم عدد من المنازل واخطار جدران استنادية وأخرى بوقف البناء وتحريف أراضٍ .

 

 

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