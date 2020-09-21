الانروا: تم تحديد آلية تتناسب مع وزارة الصحة لتوزيع المساعدات على اللاجئين

أكد مدير مشروع توزيع المساعدات الغذائية بالأونروا م. معين مقاط أن الانروا أوقفت عملها منذ تسجيل اصابات كورونا داخل المجتمع، و ذلك من اجل دراسة آلية عمل جديدة.

و اوضح مقاط في تصريح له عبر "اذاعة القدس" أنه تم تحديد آلية للعمل تتناسب مع وزارة الصحة والصحة العالمية ودائرة الصحة في الوكالة لمنع تفشي كورونا.

و أضاف: "بدلًا من أن تأتي الناس لاستلام مساعداتها ونقلها عبر العربات والتكاتك، توجهنا مباشرة للعائلات في بيوتها عبر موظفي الأونروا ومركباتها فقط".

و بين مقاط، أنه مع التخفيف المستمر في غزة، سيتم العمل على فتح بعض المراكز الآمنة القريبة من اللاجئين لتوزيع المساعدات وللتوفير عليهم.

و أشار المهندس مقاط الى أن إدارة أونروا تهاتف قرابة 500- 600 عائلة من اللاجئين الذين تسلموا المساعدات لمعرفة مدى التزام الموظفين بإجراءات الوقاية.

و لفت الى أنه نتيجة إغلاق مكاتب الانروا، تم فتح 32 خطًا هاتفيًا للشكاوى والاستفسارات على مستوى محافظات قطاع غزة، والأرقام متواجدة عبر موقع الأونروا على الانترنت.

و أكد ان المواد الغذائية متوفرة لكافة اللاجئين في غزة والبالغ عددهم 1.1 مليون لاجئ بواقع 231 ألف عائلة.

مقاط لفت الى انه تم إعطاء أولوية في توزيع المساعدات على اللاجئين، بمعنى توزيع 80% من المساعدات للعائلة الواحدة تتضمن " الحليب والدقيق والسردينة والزيت"، مؤكداً أنه سيتم توزيع المتبقي من المساعدات الغذائية "العدس والحمص والسكر" كدفعة ثانية للمساعدات، في إطار التعجيل في إيصال تلك المعونات.

و أكد مقاط أنه الانروا توزع في الوضع الطبيعي نحو 3.500 مساعدة في اليوم الواحد، أما اليوم تم البدء بـ 100 مساعدة و تتدرج في توسيع العمل للوصول كما الوضع الطبيعي.