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علماء يؤكدون: المتعافون من كورونا يتعرضون لمضاعفات غير عادية

  • فلسطين اليوم - ايرلندا
  • 18:17 - 21 سبتمبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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أعلن علماء من أيرلندا أن الأشخاص الذين تعافوا من مرض "كوفيد-19" يتعرضون لمضاعفات غير عادية، لم يتم تسجيلها من قبل.

ووفقا للعلماء، فإن أكثر من 50% من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروس التاجي المستجد "كورونا"، كانوا يعانون باستمرار من متلازمة التعب المستمر.

وحسب الدراسة التي أجريت على 128 شخصا أصيبوا بمرض "كوفيد-19"، فإن نحو 50% قالوا إنهم يعانون دائمًا من التعب بعد الشفاء، مشيرين إلى أن التعب يطاردهم حتى بعد عشرة أسابيع من الشفاء السريري، وفق موقع "medrxiv".

بالإضافة إلى ذلك، وجد أن هذا التعب يظهر على المرضى الذين تم علاجهم في المشفى أو المنزل على حد سواء، أي أنه يصيب جميع المرضى بالتساوي.

 

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