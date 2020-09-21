اجراءات مهمة للراغبين بالسفر قبل 48 ساعة من مغادرة القطاع

اتخذت الجهات المختصة في قطاع غزة اجراءات مهمة للمواطنين الراغبين بالسفر قبل 48 ساعة على مغادرة القطاع.
ووفقًا لاتصال جرى بين رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الحاج وسيم مشتهى، ووكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش حول فحص PCR للمسافرين اتخذت الاجراءات التالية للراغبين بالسفر.
- وزارة الصحة ستوفر فحص PCR لكل المسافرين المجدولة أسماؤهم في كشوفات وزارة الداخلية وسيكون الفحص قبل 48 ساعة.
- سيستلم المسافر نتيجة فحصه من خلال (تقرير نتيجة الفحص) في صالة المغادرة في معبر رفح البري.
- تكلفة الفحص سيتم اعتمادها على المواطن وهي 30 دولار
- سيكون الفحص صالح لمدة 72 ساعة من تاريخ استلامه
- الفحص سيكون لكل الاعمار دون استثناء.
- وزارة الصحة ستوفر مراكز فحص في كل محافظة وستعلن عن ذلك قبل فتح المعبر