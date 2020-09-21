إصابة لاعب في نادي مانشستر سيتي بفيروس "كورونا"

أصيب اليوم الاثنين، اللاعب "إلكاى غندوغان" في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح اللاعب الثالث في النادي مصاب بالفيروس.

وأعلن نادي سيتي الشهر الجاري، إصابة جناحه الجزائري رياض محرز والمدافع "إيمريك لابورت" بالفيروس.

وأوضح أن اللاعب الالماني "إلكاي" يخضع حاليًا لعزل شخصي لمدة 10 أيام، تنفيذا لتعليميات الدوري الممتاز والحكومة البريطانية.

ويتوقع أن يغيب غندوغان عن 3 مباريات لسيتي، أمام ولفرهامبتون، وبورنموث في كأس رابطة المحترفين الخميس المقبل. ومباراة في الدوري أمام ليستر سيتي الأحد.

وسيكون اللاعب محرز جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الأولى بالدوري هذا الموسم أمام ولفرهامبتون، حسبما صرح به مدير سيتي "جوسيب غوارديولا.