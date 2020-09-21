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اسعار الذهب اليوم في لبنان

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 17:30 - 21 سبتمبر 2020
اسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 19 - 9 -2020 اسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 19 - 9 -2020
تقارير
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تحظى اسعار الذهب اليوم في لبنان على متابعة عالية جدًا من جميع فئات المجتمع اللبناني والمهتمين بتداول سلعة الذهب أو شرائها.

وتختلف اسعار الذهب في جمهورية لبنان من منطقة إلى أخرى كما أن لكل عيار سعر مختلف عن العيار الذي يليه.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن اسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 21-9-2020 بالليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي.

وجاء الاسعار على النحو التالي:

 

اسعار الذهب اليوم في لبنان

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 93,265 ليرة   $61.46

سعر الذهب عيار 22  85,494 ليرة   $56.34

اسعار الذهب عيار 21 81,609 ليرة   $53.78

اسعار الذهب عيار 18 69,950 ليرة   $46.10

سعر الذهب عيار 14  54,405 ليرة   $35.85

سعر الذهب عيار 12  46,633 ليرة   $30.73

اسعار أوقية الذهب     2,900,553 ليرة       $1,911

اسعار جنيه الذهب      652,873 ليرة $430.23

اسعار كيلو الذهب      93,265,386 ليرة     $61,460

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

20 سبتمبر     94,843       82,990       71,134       55,326       47,422

19 سبتمبر     94,843       82,990       71,134       55,326       47,422

18 سبتمبر     95,183       83,287       71,388       55,524       47,592

17 سبتمبر     94,786       82,940       71,091       55,292       47,393

16 سبتمبر     95,413       83,489       71,561       55,658       47,707

15 سبتمبر     95,030       83,153       71,274       55,435       47,515

14 سبتمبر     95,564       83,621       71,674       55,746       47,782

13 سبتمبر     94,669       82,838       71,003       55,224       47,335

12 سبتمبر     94,669       82,838       71,003       55,224       47,335

11 سبتمبر     94,567       82,748       70,927       55,165       47,284

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