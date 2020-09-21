تحظى اسعار الذهب اليوم في لبنان على متابعة عالية جدًا من جميع فئات المجتمع اللبناني والمهتمين بتداول سلعة الذهب أو شرائها.

وتختلف اسعار الذهب في جمهورية لبنان من منطقة إلى أخرى كما أن لكل عيار سعر مختلف عن العيار الذي يليه.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن اسعار الذهب في لبنان اليوم الاثنين 21-9-2020 بالليرة اللبنانية مقابل الدولار الامريكي.

وجاء الاسعار على النحو التالي:

اسعار الذهب اليوم في لبنان

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 93,265 ليرة $61.46

سعر الذهب عيار 22 85,494 ليرة $56.34

اسعار الذهب عيار 21 81,609 ليرة $53.78

اسعار الذهب عيار 18 69,950 ليرة $46.10

سعر الذهب عيار 14 54,405 ليرة $35.85

سعر الذهب عيار 12 46,633 ليرة $30.73

اسعار أوقية الذهب 2,900,553 ليرة $1,911

اسعار جنيه الذهب 652,873 ليرة $430.23

اسعار كيلو الذهب 93,265,386 ليرة $61,460

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 سبتمبر 94,843 82,990 71,134 55,326 47,422

19 سبتمبر 94,843 82,990 71,134 55,326 47,422

18 سبتمبر 95,183 83,287 71,388 55,524 47,592

17 سبتمبر 94,786 82,940 71,091 55,292 47,393

16 سبتمبر 95,413 83,489 71,561 55,658 47,707

15 سبتمبر 95,030 83,153 71,274 55,435 47,515

14 سبتمبر 95,564 83,621 71,674 55,746 47,782

13 سبتمبر 94,669 82,838 71,003 55,224 47,335

12 سبتمبر 94,669 82,838 71,003 55,224 47,335

11 سبتمبر 94,567 82,748 70,927 55,165 47,284