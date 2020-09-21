العثور إلى جثث مهاجرين "غير شرعيين" في المياه اللبنانية

أفاد الدفاع المدني اللبناني، اليوم الاثنين، بعثوره على أربع جثت تعود لمهاجرين غير شرعيين في المياه اللبنانية، في طريقهم إلى جزيرة قبرص.

أوضح الدفاع المدني، أن هؤلاء حالوا الشهر الحالي الفرار مع العشرات غيرهم على متن قارب إلى قبرص، قبل أن يضلوا طريقهم.

والاثنين الماضي، عثرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان على القارب وكان على متنه 36 مهاجرًا سوريًا ولبنانيًا، وآخر متوفٍ في المياه الدولية قبالة الشواطئ اللبنانية.

وذكر رئيس وحدة الإنقاذ البحري في لبنان، سيمر يزنك، أن الدفاع المدني انتشل أربع جثث، تعود للبنانيين، أحدهما طفل، وشاب هندي وآخر سوري الجنسية".

وأكد يزنك، استمرار البحث عن المفقودين في عداد الركاب، ويقدر عددهم 50 شخصًا.

والجذير ذكره، أعلن الجيش اللبناني سابقًا، تكثيف قواته البحرية دورياتها داخل وخارج المياه الإقليمية اللبنانية وعلى طول الشاطئ