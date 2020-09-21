فتح باب استقبال طلبات ترخيص المولدات الكهربائية الجديدة في غزة

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة اليوم الاثنين عن فتح باب استقبال طلبات ترخيص المولدات الكهربائية الجديدة، لمن يرغب من المستثمرين والقطاع الخاص وذلك وفق نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة.

وأوضحت سلطة الطاقة في بيانها على من يرغب في تقديم الأوراق اللازمة والبدء في الإجراءات من خلال تعبئة النماذج الخاصة بالترخيص والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

رابط الموقع الالكتروني لسلطة الطاقة اضغط هنا

وأشارت سلطة الطاقة إلى ضرورة إرسال الأوراق اللازمة بعد تعبئتها عبر البريد الإلكتروني [email protected] وذلك اعتباراً من 22/09/2020.