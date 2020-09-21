"لجنة طوارئ شمال غزة" تعلن رسم الخارطة والوبائية والسيطرة انتشار على الفيروس

أعلن رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة شمال غزة، عن تمكن الطواقم الطبية من السيطرة المبدئية ورسم الخارطة الوبائية في المحافظة.

وأكد رئيس اللجنة جميل سلمان أن الطواقم الطبية تمكنت من محاصرة الوباء في مدينة بيت حانون مما أدى إلى تقليل تسجيل الاصابات التي يتم الاعلان عنها يوميًا مقارنة مع الايام الأولى من اكتشاف انتشار الفيروس داخل المجتمع.

وشدد سلمان على أن الأوضاع في شماع القطاع أفضل بكثير من بداية انتشار الفيروس، قائلًا: "بداية اكتشاف الإصابات كانت الأمور غير واضحة ولا يعرف مصدر العدوى، لكن اليوم تمت السيطرة عليها والحد من انتشارها من خلال منع الحركة وخاصة في المناطق الحمراء".

وأوضح أن أغلب المحافظات في شمال قطاع غزة تحولت لمناطق خضراء، فيما بقيت مدينة بيت حانون الوحيدة الحمراء، وليس كل المدينة وإنما في منطقة البلد فقط، ويجري التعامل معها بشكل مختلف عن باقي المناطق.

وأوضح أن منطقة بيت حانون قُسمت إلى 5 مناطق يمنع التحرك فيها من منطقة لأخرى، ويسمح لهم الخروج مدة 3 ساعات يوميا مع اتخاذ إجراءات الوقاية والتباعد والحفاظ على التعليمات الصحية.

وأكد سلمان أن إجمالي عدد الإصابات في منطقة الشمال بلغت 919 إصابة موزعة على مختلف المناطق، فيما كان لمدينة بيت حانون نصيب الأسد منها، فقد بلغت عدد الإصابات في المدينة 320 إصابة.

وحول تعامل الطواقم الطبية مع المصابين قال: "تم تقسيم المصابين إلى 3 فئات وهي على النحو التالي: