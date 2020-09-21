الكشف عن سبب عدم استحسان بوتين للتطبيع الاسرائيلي مع الامارات والبحرين

كشفت مواقع روسية، سبب عدم استحسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لاتفاق "السلام-التطبيعي" بين "إسرائيل" مع الامارات والبحرين في واشنطن.

وأوضحت المواقع الروسية وفقًا لصحيفة معاريف الاسرائيلية أن سبب عدم استحسان الرئيس بوتين للتطبيع العربي الاسرائيلي هو بسبب التوتر القائم بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية فإنه منذ الاعلان عن اتفاقية الامارات بتاريخ 13 – 8 – 2020 تجاهلت وسائل اعلام الدول الغربية موقف روسيا لكن الروس أبدو موقف قوي ضد الاتفاقية بعدما انضمت لها البحرين"

وتعتقد الصحيفة أن الموقف الروسي ضد التطبيع برعاية أمريكي يعتبر محاولة من امريكا لإخراج روسيا من موقعها المتنامي في المنطقة.

وفي نهاية آب اغسطس الماضي أجرى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وناقشا القضايا في الشرق الأوسط واتفاقية السلام مع الامارات قبل أن يتم الاعلان عن اتفاقية البحرين.

وأكد بوتين حينها على موقفه المبدئي في "دعم إيجاد حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية"، معرباً عن أمله في أن يسهم الاتفاق بين "إسرائيل" والإمارات في "تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".

وبعد انضمام البحرين إلى اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل" اعتبرت روسيا أنه سيكون "من الخطأ" التفكير في إمكانية "تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، بحسب الإعلام الروسي.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن روسيا تعتقد أن التطبيع بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل" "لن يعزز عملية السلام في الشرق الأوسط"، مشددة على أنه من المرجح "أن يحدث العكس تماماً وسيشتد التصعيد".

وكانت وزارة الخارجية الروسية علّقت على بيان على تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات، بالقول إن "أساس التسوية في الشرق الأوسط، يجب أن يظل هو الإطار القانوني الدولي القائم، بغض النظر عن عدد من المبادرات الأحادية الجانب".