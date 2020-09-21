مباحث "كورونا" تغلق 131 محلاً تجاريًا بغزة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، اغلاق مباحث "كورونا" بالشرطة، 131 محلاً تجارياً ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وشملت إغلاقات تلك المنشآت: محالاً لبيع المواد الأساسية والخضروات، ونقاط بيع، إلى جانب مراكز بيع أجهزة كهربائية وخلوية، ونوادٍ رياضية، وشاليهات مخالفة.

وحررت مباحث "كورونا"، تعهدات بحق 34 محلاً ومنشأة أخرى؛ لعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

أوقفت بالتعاون مع إدارات الشرطة والمراكز، 18 من أصحاب تلك المحال المخالفة، نظراً لتكرار مخالفتهم لإجراءات السلامة، إلى جانب 85 مواطناً خرقوا تعليمات حظر التجوال في ساعات المساء.

وبحسب داخلية غزة، سيتم إحالة المخالفين والموقوفين والتعهدات المكتوبة إلى الجهات المختصة والنيابة العامة، حسب كل قضية، لأخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ولا تزال وزارة الداخلية تفرض حظر التجوال على كافة محافظات غزة، لمنع تفشي فيروس كورونا.