صحة رام الله: توفير مواد فحص فيروس "كورونا" في مختبرات الوزارة

أفادت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، بأن مواد فحص فيروس "كورونا" المستجد، ستكون متوفرة في مختبرات وزارة الصحة مساء اليوم.

وخفّضت مختبرات وزارة الصحة عدد الفحوصات، اليوم الاثنين، نتيجة للشح الكبير في عدد المواد المخبرية اللازمة لإجراء الفحص، وفق الوزيرة الكيلة.

وأكدت أن الانخفاض الكبير في عدد مواد الفحص، جاء نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد الفحوصات التي تُجرى يومياً، من أجل توسيع دائرة الفحص والتأكد من سلامة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقال د. الكيلة: إن "طواقم الطب الوقائي والطواقم المخبرية تواصل العمل على مدار 24 ساعة من أجل فحص كافة العينات، وإصدار النتائج بأسرع وقت، لتحديد المُصابين وتقديم الإجراءات الصحية والطبية اللازمة لهم".

ودعت الوزيرة الكيلة، كافة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة إجراءات السلامة والوقاية، حفاظاً على سلامتهم ومنعاً لانتشار العدوى.

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم، تسجيل 9 حالات وفاة و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا و968 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع محافظات الوطن.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن 65 عاماً من مدينة الخليل، ومواطنة 60 عاماً من بيت كاحل، ومواطن (91 عاماً) من حوسان جنوب بيت لحم، إضافة إلى 6 حالات وفاة في القدس (جبل المكبر وشعفاط والبلدة القديمة وبيت حنينا وقلنديا).