غدًا: صرف 100 دولار للمتأخرين والمتعذرين من المنحة القطرية

أعلن مصدر خاص بوزارة العمل لإذاعة صوت الأقصى المحلية، اليوم الاثنين 21-9-2020، عن صرف 100 دولار لنحو 7 ألاف من المتأخرين والمتعذرين من المنحة القطرية خلال اليومين المقبلين عبر فروع بنك البريد.

وفي 14 سبتمبر الحالي، اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة عن استكمال صرف المنحة القطرية للأسر المتعـففة و متضـرري كورونـا في كافـة فـروع مكـاتـب البريــد المنتشـرة في قطـاع غـزة، وذلــك يــومــي الثـلاثـاء و الأربعـــاء 15/16-09-2020 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً

و أوضحت الوزارة في تصريح صادر عنها اليوم الاثنين أن الصرف من خلال مكاتب البريد فقط

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام و الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية التامة وارتداء الكمامة وإحضار قلم شخصي للتوقيع والحفاظ على التباعد.

كما وأعلنت انها تمكنت من انجاز عملية صرف المنحة القطرية 100 دولار، لحوالي 100 الف مستفيد من الأسر المتعففة، من خلال 200 نقطة صرف منتشرة في محافظات قطاع غزة الخمس.

واستمرت عملية الصرف على مدار ثلاثة ايام بدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/8 حيث اعتمدت الوزارة اقصى درجات الحماية والسلامة للمستفيدين وموظفي الصرف في جميع نقاط الصرف التي اعتمدتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا وحيث تمت عملية الصرف بالتنسيق مع وزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية .