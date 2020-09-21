مالية رام الله تعلن عن أموال الإيرادات المحلية منذُ بداية عام 2020

أعلنت وزارة المالية برام الله، اليوم الاثنين، أن المواطنين الفلسطينيين دفعوا قرابة 483 ملايين شيكل على شكل رسوم وطوابع، منذ بداية العام 2020 الجاري حتى يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية لوزارة المالية، أن ذلك الدفع كان تحت بند الإيرادات غير الضريبية البالغة 525 مليون شيكل.

وأوضحت أن الإيرادات المالية تتوزع إلى إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية مثل: "رسوم الطوابع والتسجيل المدني والخدمات الصحية والتأمين الصحي والمواصلات ورسوم المحاكم"، وإيرادات المقاصة الفلسطينية.

ووفقا للتقرير المالي، فإن

وبيّنت المالية في تقريرها، أن رسوم التأمين الصحي بلغت نحو 130 مليون شيكل، فيما بلغت رسوم المواصلات قرابة 70 مليون شيكل، ونحو 46 مليون شيكل رسوم خدمات صحية، و38 مليون شيقل رسوم المدفوعة لسلطة الأراضي.

وأشارت المالية، إلى أن الفلسطينيين دفعوا 17.9 مليون شيكل كرسوم للاتصالات والبريد، و5.7 كرسوم لوزارة الاقتصاد.

يشار إلى أن متوسط الإيرادات المالية المحلية، بلغت العام الماضي 225.4 مليار شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 352 مليون شيكل، فيما تواجه الحكومة الفلسطينية تراجعًا في الإيرادات المالية بسبب وقف سلطات الاحتلال تسليم أموال المقاصة.