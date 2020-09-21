اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري تشهد عمليات بحث متزايدة وبشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل.

ويعتبر الذهب من أهم السلع التي يتم البحث عن اسعارها في جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري والدولار الامريكي.

وجاءت اسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 21-9-2020 على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 961 إلى 963

عيار 22 881 إلى 883

عيار 21 841 إلى 843

عيار 18 721 إلى 723

عيار 14 561 إلى 562

عيار 12 481 إلى 482

الاونصة 29,892 إلى 29,963

الجنيه الذهب 6,728 إلى 6,744

الكيلو 961,143 إلى 963,429

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 977.98 جنيه $62.09

سعر الذهب عيار 22 896.49 جنيه $56.92

اسعار الذهب عيار 21 855.75 جنيه $54.33

اسعار الذهب عيار 18 733.50 جنيه $46.57

سعر الذهب عيار 14 570.49 جنيه $36.22

سعر الذهب عيار 12 488.99 جنيه $31.05

سعر الذهب عيار 9 366.74 جنيه $23.29

اسعار أوقية الذهب 30,415 جنيه $1,931

اسعار جنيه الذهب 6,846 جنيه $434.66

اسعار كيلو الذهب 977,981 جنيه $62,093

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

20 سبتمبر 987.60 864.17 740.71 576.10 493.80

19 سبتمبر 988.04 864.56 741.04 576.36 494.02

18 سبتمبر 987.88 864.42 740.92 576.27 493.94

17 سبتمبر 986.49 863.20 739.88 575.46 493.25

16 سبتمبر 993.19 869.06 744.90 579.36 496.59

15 سبتمبر 990.04 866.31 742.54 577.53 495.02

14 سبتمبر 992.22 868.22 744.18 578.80 496.11

13 سبتمبر 984.56 861.51 738.43 574.33 492.28

12 سبتمبر 983.57 860.64 737.69 573.75 491.78

11 سبتمبر 983.30 860.41 737.49 573.59 491.65