اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري تشهد عمليات بحث متزايدة وبشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل.
ويعتبر الذهب من أهم السلع التي يتم البحث عن اسعارها في جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري والدولار الامريكي.
وجاءت اسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاثنين 21-9-2020 على النحو التالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 961 إلى 963
عيار 22 881 إلى 883
عيار 21 841 إلى 843
عيار 18 721 إلى 723
عيار 14 561 إلى 562
عيار 12 481 إلى 482
الاونصة 29,892 إلى 29,963
الجنيه الذهب 6,728 إلى 6,744
الكيلو 961,143 إلى 963,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 977.98 جنيه $62.09
سعر الذهب عيار 22 896.49 جنيه $56.92
اسعار الذهب عيار 21 855.75 جنيه $54.33
اسعار الذهب عيار 18 733.50 جنيه $46.57
سعر الذهب عيار 14 570.49 جنيه $36.22
سعر الذهب عيار 12 488.99 جنيه $31.05
سعر الذهب عيار 9 366.74 جنيه $23.29
اسعار أوقية الذهب 30,415 جنيه $1,931
اسعار جنيه الذهب 6,846 جنيه $434.66
اسعار كيلو الذهب 977,981 جنيه $62,093
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
20 سبتمبر 987.60 864.17 740.71 576.10 493.80
19 سبتمبر 988.04 864.56 741.04 576.36 494.02
18 سبتمبر 987.88 864.42 740.92 576.27 493.94
17 سبتمبر 986.49 863.20 739.88 575.46 493.25
16 سبتمبر 993.19 869.06 744.90 579.36 496.59
15 سبتمبر 990.04 866.31 742.54 577.53 495.02
14 سبتمبر 992.22 868.22 744.18 578.80 496.11
13 سبتمبر 984.56 861.51 738.43 574.33 492.28
12 سبتمبر 983.57 860.64 737.69 573.75 491.78
11 سبتمبر 983.30 860.41 737.49 573.59 491.65