اخر اخبار المنحة القطرية وأزمة المولدات الكهربائية

يبحث الكثير من الناس في قطاع غزة عن أخر اخبار المنحة القطرية 100 دولار بعد عودة حالة التوتر جزئيًا على حدود القطاع، اضافة إلى أزمة المولدات الكهربائية التجارية في شوارع القطاع.

كما يهتم عشرات الآلاف من أولياء الامور بأخبار المدارس والجامعات والدوام الحكومي والمؤسسات الخاصة وملف توزيع المساعدات فإلى أين وصلت كل هذه الملفات في ظل انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

المنحة القطرية

صفحة وكالة فلسطين اليوم الاخبارية عبر الفيسبوك بالتعاون مع صفحة شهاب ستبثان حلقة مباشرة لمناقشة جميع الملفات المذكورة التي يهتم بها المواطن الغزي.

وستعرض الحلقة ضمن برنامج "نبض الشارع" وتعتبر الحلقة القادمة هي الحلقة الأولى وجاءت تحت عنوان "إجراءات كورونا وحالة الحظر.. متى وكيف ستنتهي؟!.

جميع هذه الملفات ستناقش غدًا الثلاثاء 22-9-2020 الساعة الـ7 مساءًا على صحفتي فلسطين اليوم وشهاب.

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