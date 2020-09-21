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افتتاح "كنيس يهودي" في أبو ظبي وإقامة صلوات "رأس السنة" العبرية فيه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:59 - 21 سبتمبر 2020
تطبيع الامارات مع (إسرائيل) تطبيع الامارات مع (إسرائيل)
تقارير
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كشف موقع 0404 العبري، اليوم الاثنين، النقاب عن افتتاح "كنيس يهودي" لأول مرة في إمارة أبو ظبي الإماراتية، وإقامة صلوات "رأس السنة" العبرية فيه، في إطار اتفاقية التطبيع مع (إسرائيل).

وأفاد الموقع العبري، بأن حوالي 20 يهوديا على رأسهم زعيم الجالية اليهودية في الإمارات الحاخام "ليفي دوخمان" حضورا إقامة الصلوات في الكنيس.

وهاجر الحاخام الإسرائيلي "ليفي دوخمان"، إلى الامارات قادمًا من نيويورك بغرض إنشاء كنيس، وذلك قبل 6 سنوات، وفق موقع 0404.

وتوجه الحاخام، بالشكر لبلد الامارات وقادته في "دعم نشاط اليهود على أراضيها"، وفق قوله.

في 13 أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاقية بين الامارات و(إسرائيل)، يقيم في الجانبين علاقات تطبيعية، متجاهلةً حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية، فيما رفضتها قيادة والشعب الفلسطيني جملاً وتفصيلا على اعتبار انها "خيانة للقضية".

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