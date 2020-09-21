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مستشار نتنياهو السياسي يتجاوز قانون الحجر الصحي ويتجول في الاسواق

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:53 - 21 سبتمبر 2020
رؤوفين عيزر مستشار نتنياهو السياسي رؤوفين عيزر مستشار نتنياهو السياسي
تقارير
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تجاوز رؤوفين عيزر المستشار السياسي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قانون الحجر الصحي حيث اخترق القانون وتجول في الأسواق.

وأشار موقع "واي نت" أن هذه هي المرة الثانية التي يخترق فيها عيزر الحجر الصحي دون أن يتلقى أي عقوبة تذكر من الجهات المسؤولة كأنه فوق القانون.

ويحتجز عيزر في الحجر الصحي عقب عودته برفقة نتنياهو والوفد الذي كان مرافقًا لهم من واشنطن عقب توقيع اتفاقيتي "السلام" مع الامارات والبحرين.

مكتب نتنياهو برر سبب تجاوز عيزر لتعليمات صحة الاحتلال قائلًا: "إعلان وزارة الصحة عن تغيير قواعد الإغلاق والانتقال إلى العزل جاء في وقت متأخر من الليل لم يكن لديه الوقت لمعرفة التفاصيل وهو عبر عن اسفه لذلك".

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