الولايات المتحدة: اعتقال امرأة مشتبه بإرسالها طرد مسمم لترامب

اعتقلت الشرطة الامريكية، اليوم الاثنين، مشتبهًا بإرسال طرد بريدي يحتوي على مادة سامة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت شبكة "إم إس إن" الامريكية، بأن الشرطة اعتقلت المشتبه به لدى محاولته دخول الولايات المتحدة قادمًا من كندا.

ونقلت شبكة "إم إس إن" عن مصدر في وكالات تنفيذ القانون الأمريكي،

وذكرت الشبكة الامريكية، انه "لا توجد معلومات عن المعتقل في قضية تسميم ترامب بمادة (ريسين) السامة، حتى الآن"، في حين، قال مسؤولان لصحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، إن "الحكومة تبحث عن امرأة كندية فيما يتعلق بالطرود".

أما شبكة "CNN" الامريكية، أكدت أن "المشتبه فيه امرأة وألقي القبض عليها في أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة من كندا عند معبر حدودي في ولاية نيويورك، وكان بحوزتها مسدس".

والسبت، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن، اعتراض طرد بريدي أرسل إلى البيت الأبيض ويحتوي على مادة (ريسين) السامة، وهي قاتلة إذا تم استنشاقها.