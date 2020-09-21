بعد 20 عامًا من الاغلاق.. بلدية الخليل توسع "سدة قلقس" تمهيدًا لفتحها

باشرت طواقم بلدية الخليل، اليوم الاثنين، أعمال التوسعة في "سدة قلقس" جنوب مدينة الخليل، والمغلقة منذ ما يزيد عن 20 عاماً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدّ رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أهمية هذه الخطوة التي انتظرها سكان المنطقة، الذين يُقدر عددهم بما يزيد عن 5000 نسمة، وأنّ فتح "السدة" يُعتبرُ حلاً لإنهاء معاناة سكان المنطقة اليومية، وأساسا لتطويرها وامتدادها ضمن الرؤية الاستراتيجية للمدينة.

وأوضح أبو سنينة أنّ طواقم البلدية بدأت في تأهيل المفرق لإنشاء دوار فيه، وأنّ أعمال التوسعة الحالية سيتبعها طرح العطاء، ثم الشروع بأعمال إعادة التأهيل كاملةً بطول 550 مترا.