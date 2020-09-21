مهجة القدس تنعى والدة الشهيد المجاهد محمد الغمري

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة الغمري بالتعازي والمواساة بوفاة فقيدتهم الحاجة كاملة أحمد العبد الغمري والدة الشهيد المجاهد/ محمد إبراهيم حمد الغمري.

وقد وافتها المنية صباح اليوم الإثنين 04 صفر 1442هـ الموافق 21/09/2020م، في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عن عمر يناهز (66) عاماً قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد محمد الغمري ولد بتاريخ 25/09/1989م وهو أعزب؛ واستشهد بتاريخ 10/03/2012م بعد قيامه بإطلاق عدد من الصواريخ الجهادية المباركة على مستوطنات الاحتلال بما يسمى "غلاف غزة"، حيث قامت طائرات الاستطلاع الصهيونية بإطلاق صاروخين على السيارة التي كان يستقلها الشهيد محمد على مدخل مدينة دير البلح؛ مما أدى إلى ارتقائه إلى العلياء شهيداً مقبلاً غير مدبر، فإلى جنات الخلد مع الشهداء والصديقين والأنبياء، وحسن أولئك رفيقا.