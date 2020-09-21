القائد الخامنئي عن الشهيد سليماني: كان معجزة

أشاد قائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي اليوم الاثنين 21/9/2020، بمبادرة تكريم مليون شخص من الشهداء والمقاتلين القدماء الذين شاركوا في الحرب المفروضة على ايران (1980-1988) .

وأكد القائد الخامنئي في كلمة له في هذه المراسم التي انطلقت، تزامناً مع بداية أسبوع الدفاع المقدس وذكرى الحرب المفروضة، أكد ان تكريم الشهداء والمقاتلين يعد من صلب واجباتنا.

وقال:"إن من شاركوا في الحرب ضحوا بارواحهم وعوائلهم ومستقبلهم وتخلوا عن كل ما يملكون وتوجهوا للدفاع عن الدين والوطن والعرض".

وبين ان هدف الذين اشعلوا نيران الحروب وخاصة الحرب المفروضة هو ضرب الثورة الاسلامية، وان اميركا لم تكن لوحدها ضد الثورة الاسلامية بل كان الاتحاد السوفياتي والناتو ودول في اوروبا.

ووصف القائد الخامنئي قضية الدفاع المقدس بانها كانت ظاهرة وخطوة عقلائية وقال: قضية الدفاع المقدس تعتبر ظاهرة عقلائية منذ بدايتها الى نهايتها ويجب الوقوف بوجه الشبهات التي تدور حولها .

واشار الى ان كافة ابناء الشعب الايراني قدموا خدمات في فترة الحرب المفروضة وتابع: الطاقات التي برزت في فترة الدفاع المقدس اخرجت قاسم سليماني وحسن باقري والشهداء صياد وبابائي وغيرهم .

وفي جانب اخر من كلمته اشار القائد الخامنئي الى دور قائد فيلق القدس السابق الفريق الشهيد قاسم سليماني، وقال: الشهيد سليماني كان لديه حضور على المستوى الدولي يمكن ان نقول انه كان معجزة ، الشعب الايراني لم يطلع على كافة نشاطاته ، وفي المستقبل سيتضح دوره اكثر .

واعتبر ان الشعب الايراني استطاع خلال فترة الدفاع المقدس اماطة اللثام عن الوجه القبيح للغرب أكثر فاكثر واضاف: لقد حرمنا الغرب من ابسط الامكانات حتى المعدات والاسلحة الخفيفة . .