زراعة غزة: استيراد الدجاج المبرد اليوم أوغدا ونقص المنتجات الزراعية سنعالجه

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني اليوم الاثنين 21/9/2020 ، انه سيتم اليوم أو غداً إدخال كميات محدودة من الدجاج المبرد إلى قطاع غزة لتغطية النقص، والهدف من ذلك نفوق عدد كبير من الطيور في مزارع الدواجن نتيجة حرارة الجو المرتفعة وهناك نقص في الكميات المعروضة إلى جانب استغلال بعض التجار.

وقال البسيوني خلال تصريحات له ان هناك نقص في المنتجات الزراعية هذه الفترة بسبب التداخل المحصولي وانتهاء العروة الصيفية وسيتم تعويض النقص من خلال الاستيراد ما سينعكس على الأسعار بالانخفاض.

وبين البسيوني انه تم التعامل مع التجار المستغلين وتم إيقاف محلاتهم وتحرير محاضر ضبط بحق العديد منهم، لكن الفئة العظمى من التجار كانت ملتزمة بالأسعار.

وأوضح البسيوني ان هناك 400 نقطة لبيع المنتجات الزراعية المختلفة وهناك انسيابية في توزيع المنتجات ووصولها إلى المواطنين.