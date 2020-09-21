وزير العمل يرد على تصريحات تخصيص الدعم والمشاريع للضفة

قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن وزارة العمل تعمل على تخيص مشاريع تشغيلية للمحافظات الجنوبية قطاع غزة كتلك التي تنفذها في المحافظات الشمالية.

وأوضح أبو جيش في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه منذ اللحظة الأولى لتفشي كورونا، تعمل الوزارة على دعم حاجة المواطنين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء من خلال مشاريع التشغيل التي تضمن تشغيل شريحة مهمة من العمال.

وقال: "منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في صفوف المواطنين غير المحجورين في المحافظات الجنوبية، استنفرت وزارة العمل طواقمها لمتابعة الأوضاع الصحية والمهنية عن كثب والبحث في أفضل وأسرع الطرق والسبل لتعزيز العمل ومساعدة المواطنين، عملا بتوصيات رئيس الوزراء محمد اشتية".

وأضاف أن المشاريع التي تنفذ حاليا مخصصة من البنك الدولي للمحافظات الشمالية كون الوباء منتشر فيها، مؤكدا أن وزارة العمل تعمل حاليا على مشروع متخصص للمحافظات الجنوبية، مع البنك الدولي والشركاء الدوليين، خاصة بعد انتشار "كورونا" هناك.

وأكد أبو جيش أن قطاع غزة على سلم أولويات عمل الحكومة، وانه سيتم تنفيذ مشاريع مستقبلية في القطاع من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأيضا مع مؤسسة الـGIZ لدعم المشاريع متناهية الصغر التي تضررت من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الوضع الحالي في القطاع يحتاج من جميع المؤسسات العاملة هناك إلى التكاتف والتعاون للخروج من الجائحة بأقل الأضرار والخسائر.